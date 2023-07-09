Москва, 9 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ. Видео опубликовано 9 июля в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожение колонны бронетехники ВСУ в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум десять единиц техники ВСУ, в том числе западного производства, подорвались на минах и были уничтожены огнём российской артиллерии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало работу противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Командир противотанковой батареи орудий с позывным Метис рассказал, что артиллерийские пушек «Рапира» благодаря корректировке огня с беспилотников поражают цели с первого-второго выстрела. Дальность противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» составляет более семи километров. Она может поддерживать темп стрельбы до шести выстрелов в минуту.