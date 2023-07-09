Киев, 9 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Украина согласовала с НАТО ряд важных решений, заявил 8 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети.

EPA/ТАСС

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче», — написал он в своём блоге в новой соцсети в Threads (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, отметил Кулеба, не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее — ясности относительно приглашения Украины к вступлению в альянс. Сейчас, подчеркнул украинский министр, уникальный момент, чтобы внести эту ясность.

«Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе», — подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в июле, если не получит приглашение к членству. Заявка Украины на вступление в военный альянс находится на столах у стран — членов НАТО, ответ на неё означает «приглашение к членству», начало процесса вхождения в состав, указал заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

Тем временем 8 июля президент США Джо Байден заверил, что ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Это грозит прямым столкновением альянса с Россией. Байден подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.