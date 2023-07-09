Азов, Ростовская область, 9 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Азове Ростовской области 16-летний школьник умер после того, как подтянулся на пляжном турнике, по предварительной причине, у подростка оторвался тромб. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

Олег Елков/ТАСС

Отмечается, что 7 июля выпускник девятого класса вместе с друзьями пошёл на городской пляж.

Искупавшись в реке, парни направились к турникам. По предварительным данным, они по очереди подтягивались на перекладине. Во время упражнения девятикласснику резко стало плохо.

Прибывшим на место происшествия медикам спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, он скончался от того, что оторвался тромб.

В настоящее время все обстоятельства смерти подростка выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве скончался 14-летний подросток, которого приятель облил бензином и поджёг на детской площадке. Ранее ребёнок был госпитализирован с ожогами 99% тела. Врачи боролись за его жизнь больше 20 дней. По данному факту возбуждено уголовное дело.