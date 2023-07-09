Москва, 9 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирина Андриевская не исключила, что в будущем Россию ждёт очередное увеличение пенсионного возраста.

Известия/Дмитрий Коротаев

По её словам, к повышению возраста выхода на заслуженный отдых приводят два глобальных демографических события. Одним из которых является старение населения в результате увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости.

Андриевская, ссылаясь на прогнозы ООН, сообщила, что к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному.

«Согласно оценкам экспертов ООН, в 2020 году в России проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — приводит URA. RU её слова.

Аналитик отметила, что для экономики страны необходимо, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров.

«Оценки экономистов размера данного коэффициента расходятся. Считается, что показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система государства была эффективной. То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», — отметила эксперт, добавив, что в будущем возможно ещё одно изменение пенсионного возраста.

Ссылаясь на данные Росстата, она отметила, что средняя продолжительность жизни в России увеличивается. За минувшие два года темпы роста этого показателя с 1990-х годов стали рекордными: плюс 2,7 года, до 72,8 года. При этом в пандемию данный показатель уменьшался на 1,8 года.

Андриевская отметила, что при этом рождаемость в России падает. Согласно данным Росстата, в 2022 году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее.

Она обратила внимание на то, что в будущем работающей молодежи станет меньше, тогда как людей старшего поколения будет больше.

«В то время как сумма соцотчислений работодателями будет снижаться, а расходы по выплатам пенсий возрастать. К сожалению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста», — отметила Андриевская.

Как передавало ИА Регнум, после выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем ещё 7,47 года, следует из данных Росстата по результата комплексного наблюдения условий жизни населения. Отмечается, что текущий показатель самый высокий. Так, в 2011 году жители России продолжали трудиться в течение шести лет после получения статуса пенсионера, а в 2020 году — 7,02 года.

При этом дольше других работают получатели пенсии по инвалидности — в 2022 году они продолжали трудиться 11,82 года. Получатели досрочной трудовой или военной пенсии продолжают работать в течение почти 7,5 года.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.