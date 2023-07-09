Москва, 9 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Лидерам стран НАТО следует сосредоточиться на теме безопасности Запорожской АЭС, ущерб которой для своего спасения наносит террористический киевский режим. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 9 июля в своём Telegram-канале.

Известия/Сергей Венявский

Дипломат прокомментировала слова замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая фактически подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту. Подводя итоги 500 дней боевых действий, Маляр назвала одним из достижений «первый удар по Крымскому мосту», совершённый 273 дня назад.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», — написала Захарова.

По её словам, участникам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе следует посвятить именно этой теме основное внимание. В случае атаки Киева на Запорожскую АЭС подавляющее большинство членов альянса окажется в зоне прямого поражения, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на ЗАЭС. Это произошло накануне визита в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В Кремле слова Зеленского назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности.

На фоне информационных атак со стороны Киева саму ЗАЭС и город-спутник Энергодар посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова, Кириенко продемонстрировал, что Россия твёрдо стоит на своей позиции и не допустит провокаций.

В Госдуме подчеркнули, что попытки Киева возложить на Россию ответственность за возможную диверсию на ЗАЭС абсурдны. Во-первых, станция находится под контролем РФ, во-вторых, Москва вкладывает огромные суммы в восстановление новых регионов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.