Вашингтон, 9 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Украинской армии не помогут в контрнаступлении кассетные боеприпасы, которые США передают Киеву. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг, написало издание Newsweek.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей.

Американский офицер обратил внимание на то, что кассетные бомбы могут представлять опасность для самих украинских бойцов, которым придётся передвигаться по территории, на которой остались неразорвавшиеся боеприпасы.

Как передавало ИА Регнум, французская газета Le Monde написала, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы обнажает страх Соединённых Штатов перед Россией и слабость Белого дома. Издание обратило внимание на то, что даже если считать, что украинская армия может сражаться с Россией на равных, то связанные с этим опасности очевидны. В материале отмечается, что от этих боеприпасов будут страдать в первую очередь граждане самой Украины.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.