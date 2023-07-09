Париж, 9 июля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы обнажает страх Соединённых Штатов перед Россией и слабость Белого дома. Об этом написала французская газета Le Monde.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Издание обратило внимание на то, что даже если считать, что украинская армия может сражаться с Россией на равных, то связанные с этим опасности очевидны.

В материале отмечается, что от этих боеприпасов будут страдать в первую очередь граждане самой Украины.

Белый дом признал, что решился на такой шаг, так как Вооружённые силы РФ истощили американские арсеналы, высказал мнение автор.

«Это признание слабости», — говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы плохо закончится для Соединённых Штатов. По её словам, это может втянуть США в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией. Роль Вашингтона должна заключаться в прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах, заключила она.

Президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. Они подчеркнули, что объявленные Белым домом намерения противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и подрывают американское лидерство.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.