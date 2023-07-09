Вена, 9 июля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Руководитель австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что его компания продолжит приобретать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции. Об этом 9 июля сообщила газета Financial Times.

Известия/Павел Волков

По его словам, концерн продолжит получать газ от Газпрома, пока эта российская госкорпорация будет его поставлять.

Глава OMV уточнил, что у концерна есть возможность приобретать газ из любого источника до тех пор, пока он является юридически приемлемым, при этом устранение некоторых источников приведёт к росту цен.

Руководитель концерна добавил, что предприятие ведёт работу над диверсификацией поставщиков газа, например, OMV сотрудничает с румынской компанией Romgaz.

Как передавало ИА Регнум, Штерн 2 февраля заявил, что австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 млрд евро. По его словам, конфликт на Украине привел к списанию активов в России на 2,5 млрд евро.

28 апреля стало известно, что Газпром поставляет австрийской нефтегазовой компании OMV 100% законтрактованных объёмов газа. До января 2023 года поставки осуществлялись нестабильно, но в конце января ситуация существенно изменилась.

Офис президента Украины предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину. В офисе украинского президента подчеркнули, что эта мера положит конец использованию Россией «Турецкого потока». Кроме того, предлагается запретить импортировать российский сжиженный природный газ.

17 апреля глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер заявил, что предстоящей зимой Германия может столкнуться с дефицитом газа. Он уточнил, что сейчас условия несколько лучше, чем в 2022 году, однако к зиме нужно хорошо подготовиться.

22 декабря руководство России официально запретило Газпрому покупать газ у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea по цене выше установленного лимита. OMV и Wintershall совместно с Газпромом разрабатывают Южно-Русское месторождение газа, также Wintershall совместно с Газпромом — Уренгойское месторождение.