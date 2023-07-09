Вашингтон, 9 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Польша недавно поставила на Украину порядка десятка вертолётов Ми-24. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник.

Radoslaw Idaszak Вертолёт Ми-24

Власти Польши недавно передали Украине около десятка боевых вертолётов Ми-24 советской разработки, предоставление Польшей этих боевых машин Киеву ранее не разглашалось, написало издание.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 17 июня заявил, что ВКС России за минувшие сутки сбили вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Украины в ДНР.

Минобороны сообщило 16 июня, что с начала специальной операции российская армия уничтожила 238 вертолётов ВСУ а также более 10 тыс. танков и других боевых бронемашин.

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также 11 вражеских беспилотников.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.

В ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись ещё до начала специальной военной операции (СВО).