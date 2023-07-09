Вашингтон, 9 июля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. В США раскритиковали министра финансов Джанет Йеллен за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, пишет The New York Post.

Global Look Press/SECRETARY-MEETING (CN) Yue Yuewei/XinHua Вице-премьер Китая Хэ ​​Лифэн на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен в Пекине

Издание напомнило, что Йеллен оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с представителем Китая.

«Никогда, никогда, никогда. Американский чиновник не кланяется», — сказал экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман.

Эксперты New York Post обратили внимание на то, что китайский чиновник не ответил ей взаимностью, это может показаться признаком американской слабости.

В свою очередь почётный профессор Нью-Йоркского университета Джером А. Коэн отметил, что поклоны не соответствуют нормам принятого протокола.

Как сообщало ИА Регнум, Йеллен 6–9 июля находится в Китае с официальным визитом. Ранее она заявила, что китайским организациям не стоит помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку.

Также она сообщила, что доллар остаётся доминирующим в международных сделках и альтернатив ему в обозримом будущем нет.