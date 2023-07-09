Вашингтон, 9 июля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на 290-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Louis Grasse Дрикус Дю Плесси

Претендентский бой в среднем весе окончился техническим нокаутом во втором раунде.

Дю Плесси одержал победу в восьмом поединке кряду, в результате будет сражаться за титул. Бывший чемпион промоушена Уиттакер потерпел второе поражение в последних трёх схватках.

Как передавало ИА Регнум, российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов досрочно победил представителя США Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 76, проходившего в Лас-Вегасе. Эта победа стала 21-й для 31-летнего Фахретдинова в ММА при одном поражении. Для 30-летнего Ли это поражение стало восьмым при 19 выигранных схватках.

Американский боец смешанного стиля Джаред Каннонье победил представителя Италии Марвина Веттори на турнире UFC Вегас 75. По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу американскому спортсмену.

Бразильский боец Чарльз Оливейра в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 289 в Ванкувере (Канада) нокаутировал ирано-американского бойца Бенеила Дариуша. Схватка завершилась техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, на данный момент у 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений, у его соперника — 22 победы, пять поражений и одна ничья.