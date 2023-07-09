Вашингтон, 9 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Вашингтон готовил Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить её богатые ресурсы, а вместо этого США уничтожили украинскую нацию. Об этом заявил экс-советник главы минобороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor SC.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

По словами офицера, Белый дом никогда не был заинтересован в Украине. Она являлась средством, рычагом для возможности заставить Россию истекать кровью, терять ресурсы.

«В конечном итоге цель — уничтожить российские войска, разрушить экономику страны, а затем распределить её ресурсы в послевоенной обстановке», — высказал мнение Макгрегор.

Эксперт считает, что такие планы не имели шансов на осуществление и реализовать их так и не удалось. Вместо этого, по его мнению, произошло противоположное: США разрушили Украину и украинскую нацию.

Дуглас Макгрегор не видит иного выхода, кроме как признать это.

Как сообщало ИА Регнум, потерей морального превосходства грозит США передача Украине кассетных боеприпасов, считает журналист Sky News Марк Стоун.

Депутат Европарламента Мик Уоллес считает, что поставки киевской армии кассетных снарядов в первую очередь навредят мирным жителям Украины.

Планируемые к поставке на Украину властями США кассетные боеприпасы являются старыми моделями, которые не срабатывают сразу в 14% случаев.