Вашингтон, 9 июля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Супруга главы корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга водит автомобиль Tesla, но муж об этом может не знать, заявил американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск на своей странице в соцсети.

DennisM2 Эмблема Tesla

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал предприниматель.

Пользователи Twitter отреагировали на высказывание Маска.

«Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни», — иронизирует Charlotte Marie.

Автор под ником LaFactoriaDeTuits написал, что теперь это уже личное.

Heaven считает, что таким образом Маск заставит Цукерберга плакать.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга после запуска социальной сети Threads.

«Я потратил 44 млрд долларов на приложение Twitter, и теперь «змееныш» просто решил скопировать его. Теперь это личное. Увидимся в клетке», — написал Маск на своей странице в социальной сети.