Ташкент, 9 июля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех избирательных участках. Исключение составляют 56 участков в 39 зарубежных странах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отмечается, что 9 июля в 8:00 по местному времени открылись 10 784 избирательных участка.

На выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

По традиции одними из первых приходят голосовать старейшины.

Как сообщало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля проходят досрочные выборы президента страны. Участие в них принимают четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Остальные претенденты менее известны широкой публике. Борьбу за президентское кресло ведут бывший министр образования Улугбек Иноятов, действующий заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, а также кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев.