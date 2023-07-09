Пекин, 9 июля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Китайским организациям не стоит помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку, заявила 9 июля в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

«По мере того как мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка Украины со стороны США не изменится. И я сообщила китайским коллегам, что фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — сказала глава американского финансового ведомства, подчеркнув важность прекращения спецоперации России на Украине.

По её словам, доллар остаётся доминирующим в международных сделках и альтернатив ему в обозримом будущем нет. В минфине США не увидели угрозы доллару в мире после возможного создания новой валюты странами БРИКС.

В торговых отношениях с Китаем США продолжат принимать меры для защиты своей нацбезопасности, заключила Йеллен.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор РФ Алексей Пушков раскритиковал угодливость министра финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай. Она неестественно долго кланялась и пожимала руку на встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифэ.

В Вашингтоне сами создали ситуацию, которая натолкнула на поиск в мире альтернатив американской валюте, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин. В мире стали больше использовать другие национальные валюты, в первую очередь китайский юань. На торговлю в юанях, причём не только с Китаем, но и с третьими лицами, перешли иранцы, бразильцы и саудовцы, сказал он.