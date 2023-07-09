Азов, Ростовская область, 9 июля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В Азове 16-летний парень 8 июля скончался на городском пляже, потеряв сознание. О трагическом происшествии сообщил Rostov.ru.

(сс) NeONBRAND Боксерские перчатки

По информации издания, подросток в день смерти участвовал в спарринге с друзьями. Как только он снял перчатки, потерял сознание и упал.

Прибывшие на пляж врачи констатировали смерть боксёра. Что стало причиной внезапной смерти, предстоит выяснить специалистам.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Николай Алёхин скончался в возрасте 68 лет. Причину смерти не озвучили.

Николай Алёхин завоевал золотую медаль в командной сабле на Олимпиаде 1980 года в Москве. В 1979 и 1981 годах он взял золото и серебро на мировых первенствах в командном турнире. В 1980 и 1982 годах спортсмен побеждал в командном первенстве СССР. Тренировал белорусскую сборную саблистов.