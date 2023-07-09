Новый, 501-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успешной атаке и нанесении ударов авиацией по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. По данным Минобороны РФ, ракетно-бомбовыми ударами уничтожены склад боеприпасов и скопление националистов в Дзержинском. Также поражён склад материально-технического обеспечения в Авдеевке.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

На сватовском направлении ВС РФ отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ: уничтожены два автомобиля, бронированная машина и танк. Кроме того, на южнодонецком направлении разгромлен склад боеприпасов украинских войск в районе села Шевченко.

Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги 500 дней «широкомасштабной войны», в числе 11 достижений выделила удар по Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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