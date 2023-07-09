Китай, 9 июля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Девять человек пропали без вести в результате схода оползня в городе Ичан провинции Хубэй в Центральном Китае. О происшествии сообщили 9 июля в МЧС КНР.

Orange County Archives Оползень

По предварительным данным, оползень объёмом около 500 тыс. куб. м сошёл 8 июля около 16:00 на строительную площадку скоростного шоссе на территории деревни Юэшань Уфэн-Туцзяского автономного уезда.

Вечером из-под завалов удалось спасти пять человек. Также спасатели эвакуировали 17 человек из близлежащих домов.

Поисково-спасательные работы девятерых человек на месте схода оползня продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, генеральная прокуратура Эквадора подтвердила гибель не менее 27 человек в результате схода оползня в Алауси.

Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Оползень сошёл на жилые дома. В зоне бедствия оказались свыше 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушения или повреждения получили более 160 домов.