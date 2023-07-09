Донецк, 9 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Украинская группировка в составе 10 человек попыталась закрепиться в «серой» зоне на донецком направлении. После работы артиллерии южной группировки ВС России, в которой служат мобилизованные на Урале, противник с потерями был вынужден отступить, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По словам военного, противник решил занять опорный пункт, используя его как плацдарм для дальнейшего наступления. После первого же разрыва они поняли, что их обнаружили. Началась пристрелка. Обнаружить вылазку отряда ВСУ удалось с помощью разведки и операторов беспилотников, сказал российский боец.

Он добавил, что обычно противник ходит группами по три-четыре человека, реже двойками. Состав группы в количестве десяти человек нехарактерен. Предположительно, среди них были сапёры для разминирования, заключил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля на запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Пятихатки и города Орехова Запорожской области. На этом же направлении были отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Марфополь и Работино. Также в районе населённого пункта Дорожнянка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.