Красный Лиман, ДНР, 9 июля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Российская авиация группировки «Центр» нанесла многочисленные удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении. Об успехах ВС РФ рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Под удар авиации попала техника противника и живая сила в сёлах Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны.

Под Красным Лиманом артиллерия нанесла удары по двум подразделениям механизированных бригад украинских войск. Уничтожены гаубица Д-30, расчёты 120-миллиметрового миномета, экипажи «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в российской группировке войск «Юг» рассказали об успешной атаке и о нанесении ударов авиацией по объектам ВСУ в Авдеевке и в Дзержинском.

Подразделения группировки отразили попытку ВСУ прорвать оборону на лисичанском направлении: две атаки были сорваны при поддержке штурмовой авиации в районе населённых пунктов Спорное и Белогоровка.