Сватово, ЛНР, 9 июля, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Подразделения Центральной группировки войск отразили атаку ВСУ на сватовском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«На сватовском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил Савчук.

В результате огневого поражения у противника уничтожены два автомобиля типа пикап, бронированная машина и танк, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, бомбардировочная авиация ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко на южнодонецком направлении. Восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого населённых пунктов силами гаубичной артиллерии были уничтожены миномётный расчёт, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией.

Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовые позиции СВО. Каждый находящийся в зоне спецоперации военный сможет причаститься, икону провезут по всем позициям группировки войск.