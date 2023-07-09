Москва, 9 июля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В российской группировке войск «Юг» рассказали об успешной атаке и о нанесении ударов авиацией по объектам ВСУ в ряде районов, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Авиация ударила по живой силе и военной технике противника на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Уничтожены ракетно-бомбовыми ударами склад боеприпасов и скопление националистов в Дзержинском, а также склад материально-технического обеспечения в Авдеевке.

Также подразделения группировки отразили попытку ВСУ прорвать оборону на лисичанском направлении: две атаки были сорваны при поддержке штурмовой авиации в районе населённых пунктов Спорное и Белогоровка.

Как сообщало ИА Регнум, бомбардировочная авиация ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко на южнодонецком направлении.

Бойцы группировки при поддержке артиллерии отразили атаку украинских боевиков. Противник понёс потери и отступил.