Авиация РФ нанесла удары по объектам противника в Авдеевке и Дзержинском
В Минобороны рассказали об ударах авиации по объектам ВСУ в Авдеевке и Дзержинском
Москва, 9 июля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В российской группировке войск «Юг» рассказали об успешной атаке и о нанесении ударов авиацией по объектам ВСУ в ряде районов, сообщили в Минобороны РФ.
Авиация ударила по живой силе и военной технике противника на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Уничтожены ракетно-бомбовыми ударами склад боеприпасов и скопление националистов в Дзержинском, а также склад материально-технического обеспечения в Авдеевке.
Также подразделения группировки отразили попытку ВСУ прорвать оборону на лисичанском направлении: две атаки были сорваны при поддержке штурмовой авиации в районе населённых пунктов Спорное и Белогоровка.
Как сообщало ИА Регнум, бомбардировочная авиация ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко на южнодонецком направлении.
Бойцы группировки при поддержке артиллерии отразили атаку украинских боевиков. Противник понёс потери и отступил.