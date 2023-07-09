Москва, 9 июля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года доллар может вырасти до 100—120 рублей за единицу. Об этом он сказал URA. RU.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По мнению эксперта, пока нет значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления. Но если не брать во внимание возможности российского правительства и Банка по регулированию курса, то на конец 2023 года можно ожидать 100-120 рублей за доллар США.

Аналитик пояснил, что на рубль влияют сразу несколько факторов: «валютное голодание» на фоне падения нефтегазовых доходов, давление и восстановление импорта, отток капитала из страны и отказ населения от рублевого риска.

Как сообщало ИА Регнум, экономика России демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось. Президент Владимир Путин совещаний в связи с ослаблением рубля не планирует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 июля журналистам.

6 июля на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля, курс евро превысил 102 рубля впервые с конца марта 2022 года.