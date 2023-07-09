Аналитик Мейнхард: к концу года доллар поднимется до 120 рублей
Аналитик спрогнозировал, что к концу года курс доллара поднимется до 120 рублей
Москва, 9 июля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года доллар может вырасти до 100—120 рублей за единицу. Об этом он сказал URA. RU.
По мнению эксперта, пока нет значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления. Но если не брать во внимание возможности российского правительства и Банка по регулированию курса, то на конец 2023 года можно ожидать 100-120 рублей за доллар США.
Аналитик пояснил, что на рубль влияют сразу несколько факторов: «валютное голодание» на фоне падения нефтегазовых доходов, давление и восстановление импорта, отток капитала из страны и отказ населения от рублевого риска.
Как сообщало ИА Регнум, экономика России демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось. Президент Владимир Путин совещаний в связи с ослаблением рубля не планирует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 июля журналистам.
6 июля на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля, курс евро превысил 102 рубля впервые с конца марта 2022 года.