Вашингтон, 9 июля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Ни одного варианта, при котором Украина одержит победу над Россией, не допускает кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший. Об этом политик сказал в интервью Youtube-каналу Lex Fridman.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьёзные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось», — добавил Кеннеди-младший.

Он указал на насильную вербовку людей украинскими военными для пополнения своих рядов. Мужчины призывного возраста всячески пытаются выехать с территории Украины, чтобы не оказаться на фронте, резюмировал кандидат в президенты США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кеннеди-младший утверждал, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с Российской Федерацией. Руководство Соединённых Штатов Америки намеренно проигнорировало множество шансов прийти к мирному разрешению конфликта. Политика Вашингтона оказывает негативный эффект в этом вопросе, подчеркнул политик.

Британский политолог и писатель Марк Галеотти отметил неудачи ВСУ на всех направлениях, где ими велись наступательные действия, хотя эксперты предполагали противоположный вариант. Украинцы столкнулись с неожиданным упорством российских военных, добавил он. По его словам, существенные проблемы для ВСУ представляют дрон «Ланцет», системы минирования «Земледелие», вертолёты Ка-52 «Аллигатор» с ПТРК «Вихрь», наносящие удары по позициям ВСУ, оставаясь при этом вне досягаемости систем ПВО противника.