СМИ: провал наступления ВСУ заставит Зеленского отказаться от территорий
Guardian: провал контрнаступления ВСУ заставит Зеленского отказаться от территорий
Лондон, 9 июля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. В случае провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры и обменять территории на мир. Так считает обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл.
По мнению журналиста, вполне очевидно развитие ситуации, что если контрнаступление не даст желаемого результата, запасы вооружения закончатся, наступит новый зимний энергетический кризис, а западная поддержка ослабнет ещё больше, то украинский лидер будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мирное соглашение.
«Поражение ВСУ приведёт к катастрофическим последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны», — добавил Тисдалл, предрекая, что как вариант возможна дестабилизация в Восточной Европе.
Как сообщало ИА Регнум, возросшая эффективность российской армии стала помехой украинскому контрнаступлению.
Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.