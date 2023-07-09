Лондон, 9 июля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. В случае провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры и обменять территории на мир. Так считает обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

По мнению журналиста, вполне очевидно развитие ситуации, что если контрнаступление не даст желаемого результата, запасы вооружения закончатся, наступит новый зимний энергетический кризис, а западная поддержка ослабнет ещё больше, то украинский лидер будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мирное соглашение.

«Поражение ВСУ приведёт к катастрофическим последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны», — добавил Тисдалл, предрекая, что как вариант возможна дестабилизация в Восточной Европе.

Как сообщало ИА Регнум, возросшая эффективность российской армии стала помехой украинскому контрнаступлению.

Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.