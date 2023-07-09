Прага, 9 июля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудили вопросы восстановления Украины с участием чешских компаний. Стоимость проектов по восстановлению Украины — миллиарды крон (сотни млн евро). Об этом новостному порталу seznam. cz сообщил уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный.

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Речь идёт как о гражданских, так и военных объектах. В частности, рассматривались проекты в сфере атомной энергетики, модернизации железных дорог, очистке вод и земель, поставок медицинского оборудования, чешских вагонов для метро в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, всестороннюю поддержку Украине пообещал Петр Павел на пресс-конференции 7 июля после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским.

Общая сумма поддержки Украины, которую оказывали чешское правительство, отдельные министерства, общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, граждане Чехии, достигла почти 45 млрд крон (около 2 млрд долларов).