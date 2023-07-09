Донецк, 9 июля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка ночью 9 июля обстреляли украинские войска, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

После полуночи зафиксированы два обстрела со стороны украинских боевиков.

В 01:45 мск пять снарядов калибра 155 мм выпущено по Киевскому району Донецка.

В 02:20 мск ещё пять снарядов калибра 155 мм были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июля вооружённые формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу снаряды натовского калибра. В результате прямого попадания произошло возгорание частного жилого дома на улице Пятницкого, 57. Службы экстренного реагирования оперативно потушили пожар. По предварительной информации, жертв нет.