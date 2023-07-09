Лондон, 9 июля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл взбудоражил своим высказыванием Генеральный синод. Он заявил, что слово «отец» в молитве «Отче наш» вносит в неё «патриархальный оттенок». Священнослужителя процитировала британская газета Guardian.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов

«Я знаю, что слово «отец» проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — предположил архиепископ, выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви.

По мнению Коттрелла, слово «отец» также неприятно тем, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни. К такой категории людей он причислил и себя.

На слова коллеги ответил каноник Крис Сагден, который напомнил, что принятую форму главной христианской молитвы предложил Иисус Христос, который призывал молиться именно «нашему отцу».

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о «гендерно-нейтральном языке богослужения» в Англиканской церкви вызвали самые широкие комментарии — идея не шокирует новизной.

По мнению православного публициста Сергея Худиева, патриархальное восприятие не только порождено тысячелетиями несправедливости и угнетения, но и поддерживает несправедливость дальше, придавая ей священный статус.