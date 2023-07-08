Дели, Индия, 9 июля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. В индийской столице Дели в результате самых сильных за последние 20 лет ливней разрушены 15 зданий, погиб один человек, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В субботу, 8 июля, в городе после сильного дождя на 58-летнюю женщину обрушилась стена в колледже Тиббиа в Карол Баг. Пострадавшая погибла.

Падение задней боковой стены колледжа Дешбандху, расположенного в районе Калкаджи в Дели, привело к повреждению порядка 15 автомобилей, а также около 12 мотоциклов и скутеров.

По данным синоптиков, до 10 июля на северо-западе Индии, в том числе в Дели, ожидаются интенсивные дожди, жара пойдёт на спад.

Телеканал со ссылкой на главную метеостанцию Дели отметил, что 8 июля выпало самое большое однодневное количество осадков за последние 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году сильные дожди в Индии нанесли ущерб летним культурам, таким как рис, соя, хлопок, бобовые и овощи, перед самым сбором урожая.

С 7 по 8 июля на территории Московской области единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло к подтоплению территорий. В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населённых пунктах в девяти городских округах.