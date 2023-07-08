Пекин, 9 июля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Ещё на один год сохранил свою должность генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, следовательно внутри альянса произошли раскол и усиление влияния США на союзников, пишет китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — говорится в статье.

Срок полномочий Столтенберга продлевался трижды, этот срок для него станет четвёртым. Это говорит о том, что альянс не смог подобрать удовлетворяющего всех варианта, написал автор.

Для США Столтенберг является самым беззаботным выбором, он твёрдо занимает политическую позицию Вашингтона в конфликте на Украине. По мнению профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэня И, Штатам идеально подходит действующий генсек.

Ранее ИА Регнум передавало, что в начале июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что останется на своём посту до 1 октября 2024 года.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал переизбрание Столтенберга на пост генсека признаком кризиса в НАТО. Несмотря на оправдавшиеся ожидания, в практике НАТО впервые наблюдается прецедент с такой пролонгацией, указал эксперт. Сама должность генсека НАТО является формальной и символичной, так как нужно лишь озвучивать принятые альянсом решения и выступать от имени организации. Но даже такой выбор стал непосильным для членов Североатлантического альянса, заключил политолог.