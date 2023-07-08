Вашингтон, 9 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал лунатизмом призывы принять Украину в НАТО. Об этом политик и бизнесмен 8 июля написал в Twitter.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

По мнению кандидата, если исполнится желание Украины, это впоследствии может привести к ядерной войне между Россией и США.

«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — написал Вивек Рамасвами и обратился к президенту Джо Байдену с призывом «быть мужчиной» и показать Киеву, что Белый дом против членства Украины в НАТО.

«Это должно быть четкой красной линией», — пояснил кандидат.

Как сообщало ИА Регнум, расширение НАТО является единственной настоящей причиной начала конфликта на Украине, считает Вивек Рамасвами. В рамках урегулирования конфликта Североатлантическому альянсу придётся дать гарантии, что Украина не станет членом военного блока.

Кандидат заявил, что Вашингтону следует добиться мирного завершения конфликта на Украине, а это потребует серьёзных уступок Москве со стороны Киева.

Если США не будут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на признание территориальных потерь и нынешней границы, при которой под контролем Киева остаются 82% от изначальной территории, добавил Вивека Рамасвами.