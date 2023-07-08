Вашингтон, 4 апреля, 2020, 02:27 — ИА Регнум. В сеть выложили смешное видео, в котором игрок Mount and Blade 2: Bannerlord смог, будучи практически голым, победить 60 противников. Видео было опубликовано 4 апреля в журнале PC Gamer.

https://twitter.com/Dall3nn/status/1246201828364124160

В руках персонажа пользователя форума Reddit под ником THEFABLED45 был лишь двуручный меч, умело пользуясь которым, он сначала уничтожил часть противников, а впоследствии обратил в бегство оставшихся.

Релиз игры Mount and Blade 2: Bannerlord состоялся 30 марта 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что 2 апреля 2020 года разработчики выпустили обновление, которое исправило в игре ряд ошибок и добавило функцию сохранения в Steam.