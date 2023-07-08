Москва, 9 июля, 2023, 01:39 — ИА Регнум. В Москве на Ленинградском шоссе в ночь на 9 июля произошла дорожная авария с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика», — уточнил источник.

Известно о 12 пострадавших. Шестерых из них госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

После медицинского осмотра в стационар направили также 13-летнюю девочку. Не исключено, что количество госпитализированных увеличится.

В районе аварии затруднено движение в сторону центра.

В пресс-службе МВД РФ по городу Москве добавили, что авария произошла в 00:30 мск. К медикам обратились четверо пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля пять автомобилей столкнулись на третьем транспортном кольце в Москве. В пробку, образовавшуюся в левой крайней полосе, влетела «Газель». По инерции впереди стоящие машины столкнулись друг с другом.

В ночь на 8 июля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района иномарка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП два человека, в том числе 14-летняя девочка, погибли, четверо пострадали.