Москва, 9 июля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. На ВДНХ из-за короткого замыкания приостановили работу колеса обозрения «Солнце Москвы», сообщили 8 июля ТАСС в экстренных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Новое колесо обозрения на ВДНХ

«В системе «Солнца Москвы» произошло замыкание. Посетители выведены», — уточнил источник.

Известно, что для эвакуации людей запускался резервный генератор. Колесо обозрения пока не работает.

Краткосрочную остановку подтвердили и в пресс-службе аттракциона. «Солнце Москвы» не имеет технических поломок и будет запущено 9 июля по графику.

Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут 40 секунд достигает 450 человек. Почасовая пропускная способность аттракциона составляет 1435 человек. Высота аттракциона с 30 закрытыми кабинами составляет 140 метров. Колесо обозрения «Солнце Москвы» является самым высоким аттракционом подобного типа в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве также давала сбой. Аттракцион остановился вечером по неизвестной причине. Проводилась эвакуация людей, застрявших на колесе обозрения. Пострадавших в результате инцидента не было.

В январе в Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра. Остановка аттракциона из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут.