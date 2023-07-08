* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 9 июля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Возвращение из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало нарушением условий ранее заключенного договора. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По мнению пресс-секретаря президента, в данном случае условия соглашения нарушили как Украина, так и Турция.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договорённостей», — однозначно сказал Песков.

По договору сторон, азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта на Украине. Как пояснил Дмитрий Песков, Россию не поставили в известность о передаче боевиков Зеленскому. Передача боевиков связана с провалами в контрнаступлении.

«Это провалы, с которыми каждый день сталкиваются ВСУ», — добавил представитель Кремля.

Песков также пояснил, что на Турцию давят в преддверии саммита НАТО, в любом случае «нарушение действующих договоренностей никого не красит».

Как сообщало ИА Регнум, обмен украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров батальона «Азов» в сентябре 2022 года проходил в аэропорту Анкары.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене более 200 пленными между Россией и Украиной.

Зеленский 8 июля написал в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов».

8 июля Эрдоган после встречи с Зеленским сказал, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина в августе,