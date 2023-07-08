Москва, 9 июля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг приглашение российских спортсменов для участия в Азиатских играх — 2023.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — написал он 8 июля в своём Telegram-канале.

По словам Позднякова, до начала игр остаётся немного времени, возникают вопросы относительно полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимых результатов. Кроме того, нужно урегулировать все организационные, финансовые, логистические и другие условия поездки.

В течение последних нескольких месяцев звучит немало спекуляций по допуску россиян и белорусов к различным международным турнирам. В большинстве случаев такие заявления остаются только словами. Таким же образом в ОКР отнеслись к сообщению об участии атлетов в Азиатских играх из-за отсутствия необходимой конкретики, заключил Поздняков.

Ранее ИА Регнум передавало, что 8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сделал заявление о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе. Игры пройдут с 23 сентября по 8 октября.

В начале 2023 года международный олимпийский комитет допустил возможность участия отдельных российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий.