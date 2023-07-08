Лондон, 9 июля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Задержать вступление Украины в НАТО намерены власти Германии в ходе саммита альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля, говорится 8 июля в материалах британской газеты The Daily Telegraph со ссылкой на источник в военно-политическом блоке.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии и таким образом фактически заблокировать членство», — цитирует издание собеседника.

В ФРГ опасаются, по его словам, войны с Россией из-за немедленного членства Украины в НАТО.

По данным газеты, США, Великобритания и ряд других стран Евросоюза ведут разработку двусторонних гарантий безопасности, которые помогут защитить Украину при отказе от членства в НАТО.

Несколько европейских лидеров, из них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту вступления в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Это грозит прямым столкновением альянса с Россией. Байден подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.

В Киеве заявили, что украинский президент не поедет на саммит НАТО в июле, если не получит приглашение к членству. Заявка Украины на вступление в военный альянс находится на столах у стран — членов НАТО, ответ на неё означает «приглашение к членству», начало процесса вхождения в состав, заявил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.