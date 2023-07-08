Киев, 9 июля, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Киеву скоро поставят противоминные корабли от Нидерландов, заявил в телеэфире министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Остаются подводные лодки», — сказал он.

По словам главы украинского оборонного ведомства, ВСУ уже имеют два противоминных корабля. Они стоят в Британии под флагами Украины и с украинскими экипажами.

Ранее ИА Регнум передавало, что 4 июля в голландском правительстве заявили о выделении на 2023 год второго пакета помощи Киеву на €118 млн. Из этой суммы €83 млн пойдут на здравоохранение, €25 млн — на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей, около €10 млн — на экстренную помощь.

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил 2 июля, что Киев рассчитывает получить от западных партнёров мощные военные корабли. Кроме того, Украине нужны самолёты и ударные вертолёты для поддержки действий морской пехоты, добавил он.

В конце мая в Министерстве обороны России сообщили, что украинские ВМС в результате высокоточного удара потеряли последний средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». На момент удара судно находилось в порту Одессы.