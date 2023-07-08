Львов, Украина, 8 июля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Львовский драматический театр имени Марии Заньковецкой в соцсетях сообщил о безвременной кончине Юрия Брылинского, известного советского и украинского актёра театра и кино.

Львовский драматический театр имени Марии Заньковецкой Юрий Брылинский

Народному артисту Украины был 81 год. Зрителям он помнится по фильму «Под созвездием Близнецов» и сериалу «Роксолана» в роли Дропана, а также проектам «Хозяин», «Легенда о бессмертии» и другим.

В Львовском театре Юрий Брылинский сыграл более 120 ролей и до последнего момента был в труппе.

Причина смерти артиста не разглашается.

«Не могу сказать, что очень люблю театр, то есть люблю его всё меньше, хотя с гастролями объездил чуть ли не всю территорию бывшего СССР, а в более поздние времена побывал в Польше, Чехии, Словакии, Канаде. Зато очень люблю хорошую литературу, особенно поэзию», — так говорил о себе Брылинский.