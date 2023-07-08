Париж, 8 июля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Не менее 2 тыс. человек стали участниками акции против насилия полиции в Париже, несмотря на запрет демонстрации, сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум

Митинг против полицейского насилия должен был состояться в департаменте Валь-д’Уаз в память о чернокожем мужчине по имени Адам Траоре, который погиб в 2016 году после столкновения с правоохранителями во время перевозки в отделение полиции. Местные власти запретили проводить мероприятия, было решено перенести его на площадь Республики в Париже. Утром 8 июля префектура столичной полиции столицы наложила запрет на проведение демонстрации.

Всего во Франции было организовано около 30 манифестаций. В частности, в Марселе в акции участвовали 750 человек, более 600 граждан вышли на митинг в Нанте.

Как сообщало ИА Регнум, днём 8 июля на площади в Париже собрались более тысячи человек. Собрание проходило мирно, но вскоре правоохранители начали зачистку площади. Полицейские начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в несанкционированном митинге.

Утром 27 июня в Нантере полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка, который находился за рулём и отказался выполнять требования стражей порядка. Инцидент спровоцировал волну массовых беспорядков по всей Франции. К сохранению порядка привлекались более 45 тысяч сотрудников полиции.