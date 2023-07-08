Берлин, 8 июля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В немецком городе Гиссене (федеральная земля Гессен) в результате возникших беспорядков во время фестиваля ранения получили 22 правоохранителя. Стражи порядка арестовали не менее 60 человек, сообщила 8 июля немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Helmut Fricke/dpa/globallookpress Полиция в Гиссене

Отмечается, что полицейские получили травмы, в том числе в результате бросания камней.

В полиции подтвердили, что демонстрантам не позволили штурмовать территорию на месте проведения фестиваля. Участники беспорядков бросали бутылки и камни, дрались, сносили заборы, зажигали дымовые шашки и пытались прорвать полицейские кордоны. Правоохранители применили дубинки, водомёты и слезоточивый газ.

Порядок во время фестиваля обеспечивали более 1000 полицейских.

Министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт призвал немецкое правительство вызвать посла Эритреи и дать понять, что конфликты не должны происходить на немецкой земле.

Как сообщало ИА Регнум, на площади в Париже днём 8 июля собрались более тысячи человек. Собрание проходило мирно, но правоохранители начали зачистку площади. Полицейские выписывали штрафы в размере 135 евро за участие в митинге. До этого столичная префектура полиции наложила запрет на проведение демонстрации. В качестве причины такого решения указано слишком позднее объявление о проведении акции, из-за чего власти не могут принять меры по обеспечению её безопасного проведения.