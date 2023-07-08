Донецк, 8 июля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины вечером 8 июля обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу снаряды натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на 22:00 мск, в результате прямого попадания произошло возгорание частного жилого дома на улице Пятницкого, 57. Службы экстренного реагирования оперативно потушили пожар. По предварительной информации, жертв нет.

Обстрел города вёлся со стороны ВСУ из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля с 16:30 по 19:45 украинские войска выпустили в общей сложности 48 снарядов калибра 155 и 152 мм по Киевскому, Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Горловке и Пантелеймоновке.

Вечером 7 июля в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке зафиксировали прямое попадание в торговый центр «Галактика» с последующим возгоранием. Также были повреждены несколько многоквартирных жилых домов на улицах Петровского и Добровольского. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.