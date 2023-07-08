Киев, 8 июля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский во время своих поездок в другие страны игнорирует беженцев и их нужды, он исключительно решает свои личные вопросы. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зарубежные поездки Зеленского Соскин назвал «шоппинг-туром».

«Он был во всех странах, но не встречался с украинскими беженцами. Он чужероден стране и далёк от народа», — считает политик.

Олег Соскин уверен, что на Украине должны в срочном порядке провести досрочные выборы президента. Зеленский не может оставаться главою государства.

Ка сообщало ИА Регнум, Зеленскому нужно было раньше заключать мирный договор с Россией, теперь же Киеву остаётся только надеяться на участие НАТО в данном конфликте. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Владимир Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради невыполнимой цели по захвату Крыма, заявил Олег Соскин.