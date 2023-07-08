Волжский, Волгоградская область, 8 июля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Пожар на территории производственного здания в Волгоградской области в Волжском локализован на площади 2000 кв. м, сообщили 8 июля в пресс-службе МЧС России.

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Изначально в тушении возгорания задействовали более 30 человек и 11 единиц техники, затем потребовалось привлечение дополнительных сил. Всего на месте работали 48 человек и 18 единиц техники.

Пожар локализован на площади 2000 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Производство находится рядом с городским портом. В мэрии Волжского уточнили, что пожар произошёл в мебельном цехе. Тушение возгорания осложнял сильный ветер.

Как сообщало ИА Регнум, информация о пожаре по адресу Волгоградская область, Волжский городской округ, улица Портовая, дом 16/7, строение 1 поступила на пульт спасателей в 19:39 мск. По прибытии к месту вызова первых пожарных расчётов было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 кв. м.