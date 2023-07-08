Москва, 8 июля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. У бывшей участницы группы «Блестящие» певицы Юлии Ковальчук и её супруга исполнителя Алексея Чумакова родился второй ребёнок.

В соцсетях Ковальчук написала, что теперь их в семье четверо — недавно она родила вторую дочь.

«С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — призналась Юлия Ковальчук.

Певица создала семью в 2013 году с известным исполнителем Алексеем Чумаковым. До свадьбы они встречались несколько лет.

Пять лет назад у них родилась первая дочь Амелия. Как назовут новорожденную — пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, британская супермодель Наоми Кэмпбелл второй раз стала матерью. Эту радостную новость сообщила 29 июня сама 53-летняя чернокожая красавица в социальных сетях.

Имя своего второго ребёнка Кэмпбелл пока держит в секрете. Среди мировых знаменитостей, которые поздравили супермодель с рождением сына, замечены итальянский модельер Донателла Версаче, а также коллега Кэмпбелл по подиуму, немецкая модель Клаудия Шиффер.

Первый ребёнок появился на свет у Кэмпбелл в мае 2021 года, имя новорожденной девочки её мать предпочла скрыть. Нет достоверной информации и об отце детей знаменитости.