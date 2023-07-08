Дамаск, 8 июля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Двух журналистов британской телерадиокомпании Би-би-си лишили аккредитации в Сирии за распространение ложной информации об обстановке в стране. Такое решение приняло 8 июля министерство информации Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум

«С самого начала террористической войны против Сирии Би-би-си время от времени преднамеренно предоставляла субъективную и ложную информацию о сирийской действительности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что аккредитации лишены корреспондент и оператор телерадиокомпании.

Также в заявлении сказано, что Би-би-си неоднократно игнорировала предупреждения сирийских властей о ведении репортажей, которые вводят в заблуждение и основываются на заявлениях террористических и антисирийских сторон.

Как ранее сообщало ИА Регнум, французская журналистка Кристель Нэан рассказала, что сотрудники западных и украинских СМИ платили военнослужащим ВСУ, чтобы те обстреливали жилые кварталы Артёмовска, а потом в своих репортажах выдавали эти обстрелы за военные преступления России.

Деньги от журналистов получали в том числе боевики нацбатальонов в составе ВСУ. Зная заранее о предстоящем обстреле, сотрудники этих СМИ, естественно, оказывались на месте первыми, пояснила Нэан.

Она отметила, что аналогичным образом западные СМИ действовали и в Сирии.