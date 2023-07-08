Москва, 8 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не предоставляла московскому ЦСКА информацию по контракту вратаря Ивана Федотова с клубом «Филадельфия Флайерз». Об этом 8 июля заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Антон Новодережкин/ТАСС Вратарь Иван Федотов

«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон 2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Он отметил, что ЦСКА действовал в правовом поле, когда 1 июля подписывал контракт с игроком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. В лиге отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса игрока. На основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.

После этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что подписание контракта между ЦСКА и Федотовым является нарушением соглашения игрока с «Филадельфией». По его словам, НХЛ отправила в КХЛ подтверждение, что действующий контракт голкипера связывает его с «Флайерз» на сезон 2023/24.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть. После этого он провёл год на срочной службе.