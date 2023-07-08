Москва, 8 июля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС

По его словам, заявление представителя Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейна аль-Мусаллама о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев.

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — отметил он.

До начала этих соревнований, добавил глава ОКР, остаётся совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. «Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки», — добавил Поздняков.

Он также подчеркнул, что за последние несколько месяцев было немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. Однако, констатировал он, в подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.

Ранее МОК выдвинул ряд условий для допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно этим требованиям, спортсмены могут участвовать в только в нейтральном статусе, никак не представляя своё государство. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию и должны полностью соблюдать все антидопинговые правила.