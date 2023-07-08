Батуми, Грузия, 8 июля, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Победителем молодёжного чемпионата Европы по футболу (среди игроков не старше 21 года) стала сборная Англии. В финале турнира она обыграла команду Испании со счётом 1:0.

Матч прошёл в грузинском городе Батуми на стадионе «Батуми-Арена». Единственный гол забил полузащитник английской команды Кёртис Джонс на четвёртой добавленной к первому тайму минуте.

Во втором тайме, на девятой добавленной минуте испанский нападающий Абель Руис не реализовали пенальти.

Сборная Англии в третий раз выиграла молодёжный чемпионат Европы. Ранее англичане побеждали в 1982 и 1984 годах. Лидерами по количеству побед являются команды Испании и Италии, у которых по пять титулов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля команда Испании одержала разгромную победу над сборной Украины в полуфинале турнира, матч закончился со счётом 5:1. Англичане, в свою очередь, взяли верх над командой Израиля — 3:0.