Волжский, Волгоградская область, 8 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. На территории производственного здания в Волгоградской области вспыхнул пожар на 1000 квадратных метров, сообщили 8 июля пресс-служба областного МЧС на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 19:39 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоградская область, Волжский городской округ, улица Портовая, дом 16/7, строение 1», — уточняется в релизе.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 квадратных метров.

Предварительно пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля вечером в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл сильный пожар, которому был присвоен повышенный ранг. Огонь вспыхнул в здании, где находятся рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». По словам очевидцев происшествия, в результате пожара произошёл взрыв. Сообщалось, что посетителей ресторана эвакуировали, в здании находились более 100 человек. Отмечается, что пострадавших нет.